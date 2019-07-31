Участники встречи по Сирии в Казахстане подготовят решения к саммиту в астанинском формате

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. 13-й двухдневный раунд межсирийских переговоров в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) начнется в четверг в столице Казахстана. Основное внимание на переговорах будет сконцентрировано на формировании и запуске сирийского конституционного комитета, а также на ситуации на земле в провинции Идлиб и на северо-востоке страны.

Участники встречи

Россию на переговорах представит спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Турцию будет представлять заместитель главы МИД Седат Онал, а делегацию Ирана возглавит старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи. Сирийские стороны будут представлены правительственной делегацией во главе с постпредом при ООН Башаром Джаафари и делегацией вооруженной оппозиции, возглавляемой Ахмедом Томой.

В качестве наблюдателей, как и на предыдущую встречу, приглашены представители ООН и Иордании. При этом спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не сможет приехать в Нур-Султан по состоянию здоровья. Вместо него делегацию всемирной организации возглавит его заместитель Хавла Матар. Новшеством предстоящей встречи станет участие в качестве наблюдателей делегаций Ирака и Ливана, решение о подключении к переговорному процессу которых было принято по итогам предыдущих контактов в астанинском формате.

Для участия в проводимом на полях межсирийских консультаций заседании рабочей группы по освобождению задержанных и заложников прибудут представители Международного комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Программа работы

В первый день состоятся двусторонние и трехсторонние консультации. Традиционно представители России обсуждают состояние дел в сирийском урегулировании с делегациями Ирана, Турции, правительства Сирии и ООН. Во второй половине дня обычно проводится трехсторонняя встреча стран - гарантов астанинского процесса.

В пятницу пройдет пленарное заседание, когда все стороны соберутся за одним столом. По его итогам ожидается принятие совместного заявления гарантов. Стороны также попытаются достичь договоренности о новом обмене пленными.

Предыдущий раунд межсирийских переговоров в рамках астанинского процесса прошел в столице Казахстана 25-26 апреля. Тогда в центре внимания участников были те же вопросы, что и на этот раз: согласование списков сирийского конституционного комитета и ситуация на земле, преимущественно в Идлибе и на северо-востоке арабской республики.

Впрочем, есть надежда, что на этот раз удастся добиться определенного успеха. На август намечен саммит в астанинском формате. Хотя точной даты его проведения пока нет, подготовку подтвердили в Москве, Анкаре и Тегеране. Для встречи на высшем уровне потребуется подготовить ряд решений и договоренностей - именно об этом, очевидно, пойдет речь на переговорах в Нур-Султане.

В поисках решений

Правительству Сирии с 2015 года при поддержке России и Ирана удалось добиться победы над террористами и оппозицией практически на всей территории страны. Крупнейшими неподконтрольными зонами остаются Идлиб и северо-восток.

Так, в районе Идлиба собрались оставшиеся боевые отряды оппозиции, там же находится военная полиция Турции, а по утверждениям Дамаска - и армейские части, обеспечивающие безопасность последних оппонентов правительства. Однако там присутствуют и несколько тысяч террористов, которые регулярно совершают нападения на правительственные силы. По данным Минобороны РФ, в последнее время такие вылазки участились и стали масштабнее. Разговоры о том, что Москва и Тегеран могут поддержать Дамаск в ликвидации очага террористов в Идлибе, ведутся уже более года, но ситуация в основном не меняется, при этом условная линия фронта лишь немного сдвигается в ту или иную сторону.

На северо-востоке Сирии обстановку контролируют курдские отряды, поддерживаемые США. Фактически курды создали там свое квазигосударство. Ситуация осложняется тем, что достоверно неизвестно, покинули ли данную территорию все находившиеся здесь американские военные или нет. Турция в начале года не исключала проведения военной операции на северо-востоке Сирии, поскольку считает действующие там группировки курдов террористическими, однако в последние месяцы разговоры о таких планах практически прекратились.

Почти без движения остается и работа над формированием сирийского конституционного комитета, решение о создании которого было принято еще в январе 2018 года. С конца прошлого года представители РФ, Ирана, Турции и ООН на разных уровнях заявляют, что комитет будет создан уже в ближайшее время и осталось договориться о пяти-семи или даже о двух-трех кандидатурах из 150. Однако пока это "ближайшее время" не наступило.