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Кризис в Сирии

Консультации в рамках переговоров по Сирии начались в Нур-Султане

Главные темы - запуск конституционного комитета, обмен пленными и ситуация "на земле" в провинции Идлиб

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Консультации сторон в рамках встречи высокого уровня по сирийскому урегулированию начались в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В первый день переговоров состоятся двусторонние и трехсторонние консультации между странами-гарантами астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) и другими участниками - делегациями правительства и вооруженной оппозиции и офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии.

Делегацию РФ возглавляют спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Главными темами переговоров станут формирование и запуск конституционного комитета, обмен пленными и ситуация "на земле" в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке страны.

Теги
КазахстанИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей Васильевич
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