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Кризис на Украине

Представитель Зеленского пообещал, что кабмин Украины сформируют в первые дни работы Рады

При этом Андрей Герус заявил о необходимости вести в течение августа переговорный процесс между политическими силами

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Первое заседание Верховной рады Украины и формирование нового состава кабинета министров страны состоится в первых числах сентября. Такое мнение высказал в эфире телеканала "1+1" представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус.

"Я думаю, что в первых числах сентября (соберется Рада). Все будет очень быстро. Думаю, новый кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - заявил он.

Герус предположил, что вопрос создания большинства в парламенте будет очень быстрым. На вопрос о том, может ли партия "Голос" Святослава Вакарчука войти в коалицию, Герус заявил, что это возможно в первые дни работы парламента.

При этом, продолжил он, переговорный процесс между политическими силами следует проводить в течение августа. "Сейчас у нас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно в августе делать, чтобы потом не тратить время. У нас немного времени, нам нужны быстрые перемены, чтобы общество чувствовало позитивный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить", - сказал представитель Зеленского. По его словам, после начала работы Рады "каждый день будут приниматься решения".

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов будут избраны по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). По предварительным данным, самую большую фракцию в новой Раде сформирует "Слуга народа", которая провела в парламент 254 депутата. ЦИК обязан объявить итоги выборов до 5 августа.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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