Ракеты КНДР не достигли территориальных вод Японии

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Ракеты, запущенные в пятницу утром КНДР, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Об этом сообщило японское правительство.

"Территориальных вод или исключительной экономической зоны нашей страны ракеты не достигли. Никакой прямой угрозы для нашей национальной безопасности мы не отмечаем", - приводит японское общественное телевидение слова представителя кабмина.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщил о том, что КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в 02:59 (20:59 мск) и 03:23 (21:23 мск) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков.