Советник Зеленского заявил, что Украина не намерена снимать запрет на российские соцсети

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Украина продолжит блокировать российские социальные сети, так как считает их "оружием врага". Об этом заявил советник президента Украины Никита Потураев.

"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Несколько недель назад украинские СМИ обнародовали информацию о том, что ряд украинских провайдеров вернули доступ к российским социальным сетям. Позднее в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что санкции в отношении них продолжают действовать, запрет не снят.

15 мая 2017 года на тот момент действующий президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет на Украине подпали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс. Украина".

Документ предписывал "запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет" к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.