НАТО полностью поддерживает решение США выйти из ДРСМД

ТАСС, 2 августа. Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия ДРСМД после одностороннего выхода из него США.

"Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО", - говорится в сообщении.

При этом страны НАТО остаются привержены сохранению контроля над вооружениями после прекращения действия ДРСМД и выступают за усиление этих мер.

"Союзники полностью привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Таким образом, мы продолжим поддерживать и укреплять контроль над вооружениями <...> как ключевой элемент евроатлантической безопасности", - утверждается в заявлении.