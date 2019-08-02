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Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал заявление об отставке

При этом украинский лидер отметил, что пока не подписал заявление Андрея Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке.

"Президент подтвердил, что руководитель его офиса написал заявление на увольнение", - сказано в сообщении пресс-службы офиса Зеленского. При этом отмечено, что президент заявление Богдана пока не подписал.

Поясняя решение Богдана, Зеленский сообщил, что заявления об увольнении, согласно ранее достигнутым договоренностям, в команде главы государства пишутся в случае невозможности справиться с поставленными задачами.

"Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку ", - процитировала Зеленского его пресс-служба.

Украинский лидер добавил, что готов показывать общественности все заявления на увольнение членов его команды.

Накануне украинские СМИ распространили информацию о том, что Богдан якобы написал заявление об отставке по собственному желанию.

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