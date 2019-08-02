Минск заявил, что выход США из ДРСМД наносит серьезный ущерб международной безопасности

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наносит серьезный ущерб международной безопасности и стратегической стабильности. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте белорусского МИД.

"Республика Беларусь с сожалением восприняла выход США из ДРСМД, ведущий к прекращению его действия. ДРСМД являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры, - сказано в заявлении. - Прекращение действия ДРСМД наносит серьезный ущерб международной безопасности и стратегической стабильности, создавая предпосылки для гонки вооружений в различных регионах мира, в первую очередь в Европе".

В МИД отмечают, что договор внес существенный вклад в снижение напряженности и укрепление доверия на европейском континенте через запрет целого класса крылатых и баллистических ракет и фактически положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения. Минск в складывающейся ситуации призывает "все заинтересованные государства по обе стороны Атлантики предпринять максимум усилий, чтобы предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте".

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свое решение объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Договор был подписан СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.