Небо над Тбилиси временно закроют из-за учений НАТО

ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Агентство гражданской авиации Грузии с субботы ввело ограничения на полеты в небе над Тбилиси из-за многонациональных учений НАТО Agile Spirit - 2019 ("Проворный дух - 2019"). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С сегодняшнего дня введены ограничения на полеты. Впервые они были задействованы сегодня утром - с 09:30 до 11:30 (с 08:30 до 10:30 мск). Сегодня планируется закрытие неба и во второй раз, но только поздно вечером - с 21:30 до 23:30 (с 20:30 до 22:30 мск)", - сказала сотрудница пресс-службы.

Небо над Тбилиси будет закрытым также и в воскресенье, и в понедельник, 5 августа. Временной промежуток закрытия неба останется таким же, как и в субботу. Над Тбилиси также нельзя будет летать 7, 8 и 9 августа с 09:30 до 11:30 по местному времени (с 08:30 до 10:30 мск).

Учения Agile Spirit - 2019 в Грузии стартовали 27 июля и продлятся до 9 августа. Они проходят в трех локациях: на территории второй пехотной бригады в городе Сенаки (край Самегрело - Земо Сванети), полигонах Орфоло (край Самцхе - Джавахети) и Вазиани (близ Тбилиси). В них принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из Грузии, США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии, Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и с Украины.

Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В сентябре 2018 года в маневрах приняли участие 237 военных из 10 стран.