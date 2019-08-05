СМИ: Южная Корея и США приступят к совместным военным учениям в понедельник

ТАСС, 5 августа. Республика Корея и США приступят к совместным командно-штабным учениям в понедельник. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Южной Кореи.

На первом этапе маневры включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной целью учений является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Кореи осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время. По предварительным данным, маневры могут продлиться до 20 августа.

С южнокорейской стороны в учениях примут участие представители Комитета начальников штабов, Минобороны, командования сухопутных, военно-морских и воздушных сил страны, а со стороны США - представители командования американским контингентом на Корейском полуострове и Тихоокеанского командования.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Полномочия по командованию войсками в мирное время были возвращены Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.

В мае стало известно, что Сеул и Вашингтон планируют провести в августе военные учения, чтобы оценить возможности командования Южной Кореи осуществлять оперативный контроль над своими войсками в военное время. Предстоящие маневры представляют собой сокращенную версию проводившихся ранее полномасштабных учений Ulchi Freedom Guardian.