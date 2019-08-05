В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов. Об этом сегодня заявил генеральный директор предприятия Денис Неудачин.

"Мы представляем портал госуслуги-днр.рус, созданный нашими специалистами, который уже с сегодняшнего дня позволит упростить процедуру получения талона в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР. Нововведение касается граждан, оформивших электронно-цифровую подпись в наших Единых центрах связи (ЕЦС)", - цитирует Неудачина пресс-служба госпредприятия.

Оформить подпись можно в любом ЕЦС на территории республики либо заказать онлайн через сайт аккредитованного удостоверяющего центра "Почты Донбасса". Портал госуслуг в настоящее время предоставляет возможность регистрации для подачи документов только на оформление гражданства ДНР и России. В дальнейшем предполагается расширение спектра предоставляемых услуг.

С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области. С 1 июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Такая услуга доступна в 47 отделениях связи. По последним данным, в очередь записались 65730 человек.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.