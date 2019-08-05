Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР

ТАЛЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России. Соответствующее решение МИД республики принял в понедельник.

"5 августа МИД принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России, - говорится в заявлении ведомства. - Это решение вступает в силу немедленно".

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.