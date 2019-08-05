Опрос: сторонники независимости Шотландии могут победить при повторении референдума

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Сторонники независимости Шотландии могут одержать победу в случае проведения повторного референдума по вопросу о ее выходе из состава Великобритании. На это указывают опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу британского миллиардера и члена правящей Консервативной партии Майкла Эшкрофта.

Как отмечает британский политик, число шотландцев, выступающих за независимость своего региона, впервые за последние два года превысило число противников его отделения от Великобритании. Утвердительно на вопрос о том, поддержат ли они независимость Шотландии на очередном референдуме, ответили 46% респондентов, отрицательно - 43%. Еще 11% заявили, что не знают, как бы они проголосовали в этом случае, или, что не стали бы голосовать вообще. 47% людей, принимавших участие в опросе, высказались за то, чтобы повторный референдум был проведен в ближайшие два года, тогда как против этого выступили 45% опрошенных.

При этом больше половины опрошенных считают, что если новый референдум состоится, то его итогом станет выход Шотландии из Соединенного Королевства. 46% участников исследования также заявили о том, что согласны с мнением первого министра Шотландии Николы Стерджен, заявляющей о том, что Brexit без сделки с Евросоюза обернется для Шотландии катастрофическими последствиями.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

В общей сложности опрошены были 1019 совершеннолетних жителей Шотландии.