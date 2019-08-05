Белоруссия может подписать соглашения с ЕС об упрощении визового режима осенью

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Евросоюз могут подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии осенью. Об этом сказала глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин в интервью белорусскому агентству БелаПАН, которое опубликовано в понедельник.

"Тут важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения (об упрощении визовых формальностей - прим. ТАСС) в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС, - сказала дипломат. - На встрече с министром [иностранных дел Белоруссии Владимиром] Макеем мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью, точная дата еще не определена, но должна же я оставить какую-то работу для своего преемника. Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем". По ее словам, планируется, что в связи с подписанием соглашений в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. "Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - заметила Викторин.

В целом Викторин подчеркнула, что за последние годы Белоруссия и ЕС наладили устойчивый диалог, есть реальный прогресс, хотя и имеются некоторые разночтения. "Определенные разногласия сохраняются, но могу сказать, что наши споры сейчас отличаются от того, как это было четыре года назад. Сравнивая свой первый рабочий день в Минске и сейчас, я вижу реальный прогресс в нашем взаимодействии, - сказала она. - Самым главным в наших отношениях я считаю то, что мы сделали процесс диалога друг с другом устойчивым".

Глава представительства напомнила, что в отношении Белоруссии продолжает действовать часть санкций ЕС. "Тем не менее, даже с учетом сохраняющихся санкций, удалось добиться некоторого прогресса, в частности в эмбарго на поставки вооружения сделано исключение для экспорта биатлонного снаряжения и спортивных винтовок", - отметила Викторин. По ее словам, при выстраивании диалога необходимо проявлять определенную гибкость. "Всякий раз, когда появляется проблема, нужно найти пути ее решения, нельзя сдаваться, - отметила она. - Я думаю, что вместе мы найдем решение любой проблемы. Говоря "вместе", я имею в виду не только власти страны и ЕС, но и бизнес-сообщество, гражданское общество, правозащитников". Викторин добавила, что именно совместными усилиями Белоруссия и ЕС смогли за эти четыре года улучшить отношения.