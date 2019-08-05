СМИ: суд в Киеве арестовал имущество экс-начальника полиции Одесской области

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева арестовал имущество бывшего начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен (около $2 млн). Об этом в понедельник сообщило агентство "Украинские новости".

"Имущество арестовали", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об аресте квартир, машин и баз отдыха, которые принадлежат Головину и его близким.

24 апреля Головин подал в отставку с должности главы Нацполиции по Одесской области, которую он занимал с ноября 2016 года. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, связано ли его решение со сменой власти на Украине. 25 июля сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу ведомства по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. На следующий день суд Киева отправил Головина под домашний арест.