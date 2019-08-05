Почти 8 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство в упрощенном порядке

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, приблизилось к 8 тыс. Об этом в понедельник сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел ДНР.

"Всего с момента подписания указа получен в упрощенном порядке 7 971 паспорт РФ", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее 5 августа генеральный директор "Почты Донбасса" Денис Неудачин сообщил, что предприятие запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители ДНР смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик.