Борьба Трампа с демократами. Новые санкции против РФ стали частью внутренней политики США

Указ о введении второго пакета санкций против России в связи с "делом Скрипалей", подписанный президентом США Дональдом Трампом в конце минувшей недели, вызвал довольно нервную реакцию российских рынков: курс рубля заметно упал по отношению к доллару и евро, некоторые эксперты даже заговорили о признаках паники на валютной бирже. Подобная реакция объяснялась прежде всего тем, что на тот момент не было ясности, какие именно рестрикции намерены ввести Соединенные Штаты в отношении РФ. Теоретически речь могла идти о мерах, охарактеризованных их разработчиками как "драконовские".

Однако очень скоро, после заявления Госдепартамента и разъяснений Министерства финансов США, стало ясно, что поводов для серьезного беспокойства нет: фактически речь о косметических мерах, не способных оказать серьезное воздействие на экономику и финансовую систему России. Причем к такому выводу пришли не только российские, но и зарубежные эксперты.

По сути дела, введенные санкции следует рассматривать не столько как способ воздействия на Россию, сколько в качестве орудия внутриполитической борьбы, которую республиканец Трамп ведет против соперников-демократов, все еще не оставляющих попыток обвинить президента в том, что его победа на выборах стала результатом сговора с Россией. Да и среди деятелей Республиканской партии немало тех, кто желает во что бы то ни стало наказать Москву за ее "плохое поведение". Согласившись на введение очередных санкций, администрация Трампа вроде бы и сделала им уступку, и в то же время не прибегла ни к одной из мер, которые действительно могли привести к серьезному ухудшению отношений с Россией.

Ультиматум не сработал

Первый пакет санкций по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ответственность за которое власти Великобритании бездоказательно возложили на Россию, был введен в США около года назад. Основанием для такого шага послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения.

Тогда же Вашингтон фактически поставил Москве ультиматум, потребовав от нее гарантировать неприменение химического оружия в будущем и допустить на свои объекты международных инспекторов. В случае отказа от выполнения этих требований России грозили новые "драконовские" санкции, которые следовало ввести через три месяца после первого пакета. Они могли включать в себя понижение уровня дипломатических отношений, полный запрет американского экспорта в РФ за исключением продовольствия, прекращение любого импорта из России, включая углеводородное сырье, запрет на полеты в США самолетов российских авиакомпаний с государственным участием, жесткие ограничения на проведение банковских операций.

Москва на этот ультиматум ответила отказом, а вот Вашингтон с введением второго пакета санкций долго тянул. Судя по всему, Трампу и его окружению не хотелось окончательно закрывать и без того сузившиеся возможности для диалога с РФ. Да и то обстоятельство, что Лондон так и не предоставил весомых доказательств причастности России к отравлению Скрипалей, равно как и рассыпающиеся обвинения в деле о якобы имевшемся вмешательстве России в американские выборы, способствовали возрождению надежд на улучшение отношений.

Впрочем, соперники Трампа из числа демократов и стоящие на антироссийских позициях республиканцы эти надежды не разделяли, напротив, неоднократно подталкивали Белый дом к введению новых ограничений в отношении России. Неделю назад влиятельные демократы и республиканцы, входящие в состав комитета по иностранным делам Палаты представителей, направили в администрацию Трампа письмо, в котором открыто обвинили ее в нежелании реализовывать ранее одобренные меры. "Неспособность нынешней администрации дать ответ на наглую российскую агрессию является неприемлемой, и это заставит Конгресс предпринять корректирующие действия", - пригрозили авторы письма.

На этом фоне Белый дом предпочел пойти навстречу требованиям конгрессменов, однако при этом из всех возможных ограничительных мер выбрал далеко не самые существенные.

Что включают в себя новые санкции

Как пояснила в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, второй пакет санкций вступит в силу 19 августа и будет действовать в течение как минимум 12 месяцев. Банкам США "будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций суверенного российского долга" и "предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству". Кроме того, США будут "выступать против предоставления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд".

Вводятся также ограничения на экспорт ряда товаров и технологий в Россию, прежде всего "химической и биологической продукции двойного назначения". Впрочем, одновременно предусматривается, что по целому ряду статей экспорта решения будут приниматься "в индивидуальном порядке".

Вдобавок "в интересах национальной безопасности США" предусмотрены исключения из второго пакета санкций, касающиеся банковского сектора и торговли. В частности, эти исключения "будут по-прежнему доступны для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками". А запрет на банковские кредиты не будет распространяться на частный сектор.

Вслед за этим с разъяснениями выступил американский Минфин, который указал, что ограничения не будут распространяться и на "государственные предприятия Российской Федерации". Кроме того, банки США сохранят возможность работать с суверенными долговыми обязательствами РФ на вторичном рынке и доступ к рублевому рынку государственных облигаций им не закрывают. Иными словами, правила игры не слишком меняются как для американских инвесторов и кредиторов, так и для российских заемщиков, включая государство.

Теоретически через год санкции могут быть отменены, если Россия выполнит поставленные перед нею условия. Но надежда на это невелика, ведь в числе этих условий - предоставление гарантий и заверений в том, что РФ не готовится применить химическое оружие и не станет делать этого в будущем. Кроме того, Москва должна позволить "международным инспекторам проверить эти заверения" и "выплатить компенсацию жертвам нападения в Солсбери". Едва ли Россия, решительно отвергающая свою причастность к делу Скрипалей, согласится на эти требования.

Стабильность против санкций

Комментируя новые американские санкции, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что они оказывают негативное влияние на двусторонние отношения, но не на российскую экономику, которая "за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям". По его словам, созданная в стране "гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям".

Как в свою очередь пишет газета Financial Times, воздействие большинства карательных мер, принятых за последние пять лет США и Европой в отношении России, "оказалось блокированным, поскольку Россия смогла добиться макроэкономической стабильности, а также усилила свои позиции в области международных финансов".

Как полагает издание, грамотные действия Минфина и Центрального банка позволили не только стабилизировать экономику и нарастить золотовалютные резервы страны, но и способствовали, например, опережающему развитию аграрного сектора и превращению России в одного из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Газета также констатирует: "Россия, похоже, стала надежным местом для инвесторов". В подтверждение она отмечает, что держатели примерно трети общего объема рублевых облигаций федерального займа являются иностранцы, да и российские бонды, номинированные в долларах, тоже считаются привлекательным активом.

Российский внешний долг, напоминает Financial Times, составляет всего лишь около 10% валютных резервов, да и соотношение между долгом и ВВП - порядка 13% - самое низкое в мире. Все это является дополнительными преимуществами в глазах инвесторов, и не случайно администрация Трампа, вводя меры против российского суверенного долга, на самом деле постаралась не слишком осложнять американским инвесторам возможность работы с ним.

Часть внутренней политики

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал американские санкции против России "частью внутренней политики США". "Я думаю, все, что имеет отношение к России, должно рассматриваться в контексте развертывающейся кампании в преддверии выборов [в США]. Мы рассматриваем это именно так, с этой точки зрения", - заметил высокопоставленный дипломат.

Как ни странно, но с этим мнением согласно издание Forbes, которое полагает, что антироссийские санкции, введенные сначала из-за событий на Украине, "быстро трансформировались в карательные меры за "избрание Трампа" посредством вмешательства в выборы". "Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке - смены режимов, которую Вашингтон захотел осуществить на сей раз в Сирии", - пишет Forbes.

Однако итоги расследования по поводу вмешательства России и ее предполагаемого сговора с Трампом стали "провалом для демократов и всех желающих связать Трампа со злодейкой Россией". "Эта история закончилась окончательно, и как движущая силы рынка она уже не действует <...> Россия оправдана и реабилитирована, по крайней мере, в глазах Уолл-стрит", - замечает издание.

"Больше нет причин подвергать Россию санкциям, кроме ненависти к этой стране из-за того, что ею руководит злодей и супер-Бонд Влад Путин", - с таким ироническим утверждением Forbes выступил незадолго до того, как стало известно, что Трамп подписал второй пакет санкций против РФ в связи с делом Скрипалей. С одной стороны, получается, что издание ошиблось: повод для новых карательных мер нашелся.

А с другой, Forbes оказался прав: причина-то чисто формальная, а главная движущая сила - та самая ненависть, которой так и пышут многие представители американского истеблишмента. Но это уже часть внутренней политики США, на которую Москва повлиять не в состоянии. Да и не станет этого делать, хотя многие в Вашингтоне уже заранее винят ее во вмешательстве в еще только предстоящие президентские выборы в США и даже разрабатывают под это дело проекты новых санкций.

Андрей Низамутдинов