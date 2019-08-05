Помпео заявил, что США продлят договоры об ассоциации с государствами Океании

ТАСС, 5 августа. США намерены продлить истекающие в 2024 году договоры об ассоциации с тремя островными государствами Океании - Маршалловыми Островами, Микронезией и Палау, - что поможет Вашингтону противодействовать росту влияния Китая в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майкла Помпео, сделанное им во время посещения Микронезии - государства, находящегося в свободной ассоциации с США.

"Сегодня я здесь, чтобы подтвердить, что Соединенные Штаты помогут вам защитить ваш суверенитет, вашу безопасность, ваше право жить в условиях свободы и мира", - заявил Помпео журналистам на острове Понпеи, который является одним из четырех штатов, входящих в состав Микронезии. "Я с удовольствием объявляю, что США начали переговоры о продлении договоров [об ассоциации],... которые поддерживают демократию перед лицом попыток Китая перекроить Тихий океан", - добавил госсекретарь США.

По условиям договоров о свободной ассоциации США с Маршалловыми Островами, Микронезией и Палау, эти государства предоставляют американским военным право исключительного доступа в свои территориальные воды и воздушное пространство, что лишает подобного права другие страны. В обмен США предоставляют этим государствам экономическую и финансовую помощь.

За последнее десятилетие Китай стал крупнейшим кредитором островных государств Тихого океана. Союзники США, включая Японию, Австралию и Новую Зеландию, сохранили, а в некоторых случаях увеличили свои и без того значительные программы помощи тихоокеанским островным экономикам.

В мае президент США Дональд Трамп принимал лидеров Федеративных Штатов Микронезии, Маршалловых Островов и Палау. Таким образом он подготовил почву для начавшихся сейчас переговоров. Приостановка действия соглашений об ассоциации со странами Океании могла бы дать преимущество Китаю в этом регионе, отмечает Reuters.