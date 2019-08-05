СМИ: КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов с берега Японского моря

ТАСС, 6 августа. КНДР провела во вторник запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Южная Хванхэ. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

"Мы следим за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживаем боеготовность", - заявили в Комитете.

Ранее КНДР провела в ночь на 2 августа испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами, запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, испытания были направлены на изучение ряда технических характеристик "крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня". Пхеньян также провел подобные ракетные пуски 25 и 31 июля.

По итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти КНДР также ранее объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.