Спецслужбы Киргизии предупредили об ответственности за конфликт на руднике Солтон-Сары

БИШКЕК, 6 августа. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предупредил в связи с конфликтом на золоторудном месторождении Солтон-Сары об ответственности, к которой можно привлечь провокаторов за разжигание межнациональной розни. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-центром ГКНБ сообщении.

"В связи участившимися публикациями в различных СМИ, на сайтах и в социальных сетях видеоматериалов в отношении инцидента на золоторудном месторождении Солтон-Сары, который может привести к межнациональной вражде, ГКНБ отмечает, что данные материалы вызывают бурную и негативную реакцию общественности. В том числе межнациональную неприязнь со стороны представителей титульной нации по отношению к инвесторам и сотрудникам китайской компании Zhong Ji Mining company", - говорится в сообщении.

Как считают в ГКНБ, подобная тенденция "может создать предпосылки к эскалации недовольства населения, спровоцировать акции протеста и массовые беспорядки, в том числе на межнациональной основе".

"В этой связи ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и видеоматериалов предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к напряженности в обществе", - отмечает ведомство.

Конфликт на Солтон-Сары возник 5 августа. Около 300 местных жителей пришли на месторождение и потребовали его закрытия, поскольку, по их мнению, предприятие наносит серьезный ущерб окружающей среде. В результате возникшего между ними и работниками китайской компании противостояния, в котором стороны использовали камни и палки, пострадали 20 сотрудников предприятия. На место ЧП во вторник выехали первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Ситуация на месторождении стала главной темой состоявшегося во вторник в Бишкеке внеочередного совещания правительства с участием премьер-министра.