В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию преступных доходов

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

"Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов, - написал он в Facebook. - Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждем активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций".

Портнов также отметил, что возбуждению уголовное дело предшествовали его показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в бюджет Украины и отмывания похищенных у украинского государства средств. Кроме того, он выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ведомства на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов экс-президента по всему миру.

Порошенко на Украине подозревают, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Одно из дел касается завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем. Еще одно дело, расследуемое Государственным бюро расследований (ГБР), касается возможной причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из государственного концерна "Укроборонпром" в офшоры. ГБР 5 августа возбудило еще одно дело против Порошенко по возможной поездке в 2018 году экс-президента и приближенных к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам при содействии таможенной и пограничной служб.