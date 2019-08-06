Эрдоган: доказательства угрозы С-400 для НАТО или самолетов F-35 отсутствуют

ТАСС, 6 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган уверен, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не могут нанести вред НАТО. Соответствующее заявление он сделал во вторник в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал Haberturk.

"Никаких данных насчет того, что С-400 нанесут вред НАТО или [самолетам] F-35, нет. Ранее многие страны купили эти системы (С-400 - прим. ТАСС), и неправильно при этом с Турции спрашивать о ее отношениях с Западом. Покупка С-400 для Турции - это исключительно коммерческий шаг", - сказал Эрдоган. Он напомнил, что Анкара ранее предлагала Вашингтону сформировать комиссию для обсуждения тревожащих США вопросов поставок в республику российских ЗРС.

При этом турецкий лидер ждет "от союзников в лице США верных шагов". "Надеюсь, президент [США Дональд] Трамп будет действовать правильно и не отдаст в заложники теме с С-400 наши двусторонние отношения", - сообщил Эрдоган.

О заключении контракта на поставку Турции полкового комплекта С-400 стоимостью $2,5 млрд стало известно в сентябре 2017 года. Поставки начались в середине июля 2019 года. Против приобретения Анкарой российских ЗРС активно выступают США и НАТО. Соединенные Штаты заявили, что решение Турции делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания самолетов пятого поколения F-35, а в НАТО отказались включать турецкие С-400 в единую систему противоракетной обороны альянса.