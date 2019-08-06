Эксперт: КНДР ракетными пусками хочет добиться от США уступок на переговорах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Произведенными за последнее время ракетными пусками КНДР пытается вынудить США пойти на уступки в том числе по вопросу ослабления санкций. При этом Пхеньян действует аккуратно, чтобы не провоцировать Вашингтон на резкие ответные шаги. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС эксперт клуба "Валдай", заместитель директора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

"Серией своих ракетных пусков Северная Корея посылает недвусмысленный сигнал Вашингтону о том, что, если они не готовы будут в ходе переговоров пойти на существенные уступки, прежде всего, в ослаблении санкций, то пуски будут продолжаться", - сказал эксперт.

"Несмотря на такое повышение давления на Америку, Пхеньян действует довольно аккуратно, очень тщательно калибрует свои действия, выверяет их, чтобы не спровоцировать американцев. Да, осуществляют ракетные пуски, но это именно пуски ракет малой дальности, что позволяет американцам сказать, что это не очень хорошо, но это же не ракеты большой дальности. То есть Пхеньян пока делает так, чтобы не вызывать силовой жесткой реакции со стороны США", - подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, сейчас это так называемые дипломатические сигналы, однако, если американцы будут их игнорировать, то КНДР может пойти на уже более серьезные действия. "Северные корейцы будут запускать ракеты, которые будут способны достать американскую территорию. Именно это, прежде всего, беспокоит американцев. И в перспективе [Пхеньян может пойти] даже [на] возобновление ядерных испытаний, что еще больше беспокоит американцев. Но пока еще, к счастью, мы до этой стадии не дошли", - добавил собеседник агентства.

По его словам, КНДР на данном этапе рассчитывает, что США услышат их призыв и в ходе ожидаемых двусторонних переговоров на рабочем уровне проявят готовность пойти на компромисс, в первую очередь, по ослаблению санкций.

Ракетные запуски

По итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти КНДР также ранее объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.

Во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР ночью провела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо. По его сведениям, запущенные снаряды, вероятно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Японское агентство Kyodo уточнило, что дальность их полета составила около 450 км.

В ночь на 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами, запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, испытания были направлены на изучение ряда технических характеристик "крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня". Пхеньян также провел подобные ракетные пуски 25 и 31 июля.