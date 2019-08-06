В Алжире студенты требуют отставки правящего режима и независимого правосудия

РАБАТ, 6 августа. /ТАСС/. Студенческий марш проходит во вторник в центре алжирской столицы, его участники требуют отставки правящего режима и независимости системы правосудия. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Мирное шествие стартовало на Площади мучеников и продолжилось на площади Мориса Одэна, проспекте Ларби бен Мхиди и улице полковника Амируша. "Требуем передачи власти народу! Долой режим!", - скандируют учащиеся вузов.

По словам организаторов марша, "Алжир нуждается в установлении правового государства, проведении диалога при участии честных и порядочных людей, который позволит стране выйти из кризиса". При этом учащиеся вузов отказались от идеи участия в диалоге "с бандой, связанной с режимом".

Студенты также требуют "решительной борьбы с коррупцией и засильем бюрократии, вынесения строгих судебных приговоров казнокрадам и расхитителям государственных средств". "Мы готовы и полны решимости продолжать проведение мирных маршей, пока все наши требования не будут выполнены", - заявили они. За ситуацией в городе следят усиленные наряды полиции.

Это уже 24-я акция учащихся вузов против правящего режима с момента начала массовых манифестаций в феврале. Если общенациональные антиправительственные шествия проводятся в Алжире каждую пятницу, то студенты для выражения своих взглядов выбрали вторник.

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход от власти представителей нынешней правящей элиты.