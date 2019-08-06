Болтон заявил, что США вышли из ДРСМД в том числе из-за шагов Китая

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение выйти из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за шагов Китая. Это признал во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Однако позвольте мне вернуться на секунду к теме Китая. Думаю, вы имеете в виду прозвучавший накануне от министра обороны [США] Марка Эспера комментарий о том, что мы были бы готовы рассмотреть возможность развертывания ракет средней дальности на Дальнем Востоке [в Восточной и Юго-Восточной Азии]. Так это потому, что у Китая имеются уже тысячи таких развернутых ракет! Они [китайцы] не являлись стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому были вольны делать, что захотят. Это одна из причин, по которой президент [США Дональд] Трамп вышел из договора", - заявил Болтон, выступая в эфире телекомпании Fox.

На его взгляд, Вашингтон лишь пытается обеспечить безопасность своих союзников и своих сил передового развертывания, изучая вариант размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Мы говорим только о защите своих развернутых сил, своих союзников в Южной Корее и Японии и других районах", - полагает Болтон.

"Свои вооруженные силы нарастил Китай. Это он представляет угрозу", - утверждал советник Трампа.

"И это - часть более крупной дискуссии, которую, я считаю, нам необходимо провести, - о том, в каком направлении движется Китай: в плане развертывания своих вооруженных сил, своей экономической политики и спектра других вопросов, включая их внутреннюю политику", - добавил Болтон.

Он в настоящее время находится с визитом в столице Перу, принимая участие в региональной конференции по ситуации в Венесуэле.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках договора США приостановили 2 февраля на основании якобы имеющего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергает и предъявляет ему целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивающих, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе. При этом США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через шесть месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

2 августа вышли из ДРСМД. Этот договор был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.

Реакция России

Как говорится в обнародованном в понедельник заявлении президента России Владимира Путина, произошедшее "под надуманным предлогом" разрушение "одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями" серьезнейшим образом осложнило ситуацию в мире, породило "фундаментальные риски для всех".

"При этом мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - подчеркнул Путин.

Он предупредил, что нынешние действия США "неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности". При этом российский лидер заявил, что "Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности". "Мы к этому готовы", - подчеркнул президент.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что Вашингтон выходит в одностороннем порядке из различных договоров по контролю над вооружениями, пытаясь обеспечить свое военное превосходство в мире. Патрушев уточнил, что США отказываются последовать примеру России и сигнализировать о том, что Вашингтон не станет первым осуществлять развертывание ракет средней и меньшей дальности.

Позиция Китая

Со своей стороны Пекин выразил мнение, что США обвинили Россию в несоблюдении условий ДРСМД исключительно с целью слома соглашения и развязывания себе рук для разработки ракетного оружия.

"Когда выходят из соглашения и сразу после этого объявляют о планах провести испытания (запрещенных ДРСМД ракет - прим. ТАСС) еще до конца текущего месяца, а также ведут разговоры о размещении [вооружений], у людей возникает ощущение, что США хорошо подготовились к выходу из договора", - сказал во вторник на специальном брифинге заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

"По данной причине все эти вещи о том, что Россия нарушает договор, а Китай не имеет обязательств по нему, с нашей точки зрения, являются в чистом виде отговоркой для выхода из соглашения. Истинная цель выхода Соединенных Штатов из договора - это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал", - заявил дипломат.

По его словам, Китай примет ответные сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в АТР.