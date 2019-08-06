Bloomberg: США подозревают китайские банки в помощи финансированию ядерной программы КНДР

ТАСС, 6 августа. США изучают финансовые операции с участием трех китайских банков, которые они подозревают в оказании содействия в финансировании ядерной программы КНДР. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, американский апелляционный суд поддержал распоряжение судьи окружного суда Вашингтона, обязывающее банки предоставить информацию о транзакциях на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Предполагается, в частности, что Государственный банк КНДР мог прибегать к услугам неназванной китайской компании для экспорта угля и иных полезных ископаемых, используя полученный в долларах доход для покупки материалов, необходимых для развития ядерной программы.

Отмечается, что в настоящее время банки подозреваются не в том, что они сознательно нарушают американские законы, а в том, что могут хранить информацию, которая, по мнению правительства США, "может пояснить, как КНДР финансирует свою программу по созданию ядерного оружия".

США запрашивают доступ к данным за 2012-2017 годы, указывая, что схема могла действовать по меньшей мере на протяжении пяти лет.

Названия банков не указаны в решении суда, но, как предполагает Bloomberg, речь может идти о China Merchants Bank Co., Bank of Communications Co и Shanghai Pudong Development Bank Co. Все они опубликовали заявления, в которых говорится, что в отношении них не проводятся расследования за нарушение американских санкций.