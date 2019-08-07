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Reuters: в Гондурасе прошли протесты с требованием отставки президента

Манифестация переросла в столкновения с силами правопорядка, которые применили к протестующим слезоточивый газ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Тысячи человек вышли во вторник на улицы столицы Гондураса, Тегусигальпы, требуя от президента центральноамериканского государства Хуана Орландо Эрнандеса сложить полномочия на фоне обвинений в получении от наркомафии средств для финансирования своей предвыборной кампании 2013 года.

Как сообщает агентство Reuters, протестующие прошли маршем по центральным улицам столицы в направлении парламента, выкрикивая соответствующие лозунги против главы государства. Манифестация переросла в столкновения с силами правопорядка, которые применили к протестующим слезоточивый газ. По информации местного отделения Красного креста, пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

На прошлой неделе Федеральная прокуратур Нью-Йорка обвинила президента Гондураса в покровительстве наркоторговцам и получении от них денег, которые были использованы на подкуп должностных лиц центральноамериканской страны. В ноябре прошлого года в Майами по обвинению в наркоторговле был задержан брат главы государства.

Теги
ГондурасЭрнандес, Хуан Орландо
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