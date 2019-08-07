Замглавы МИД России Моргулов на следующей неделе посетит Пхеньян

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на следующей неделе отправится в Пхеньян для проведения там консультаций. Об этом в среду сообщили ТАСС в посольстве КНДР в Москве.

"Замминистра иностранных дел России Моргулов на следующей неделе отправится в Пхеньян для встреч с коллегами", - сказал собеседник агентства.

За последнее время КНДР произвела несколько испытательных запусков ракет. Как ранее сообщило агентство Yonhap, последние испытания новых тактических управляемых ракет прошли 6 августа под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. До этого КНДР испытывала реактивные системы залпового огня.