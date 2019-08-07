Южная Осетия направит обращение о признании геноцида осетинского народа другим странам

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Южная Осетия направит другим странам обращение о признании геноцида осетинского народа 1920 года со стороны Грузии, заявил в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Южноосетинские парламентарии уже направили обращение о признании геноцида в 1920 году со стороны грузинских националистов руководству России, в Госдуму и Совет Федерации, сообщается на сайте парламента страны. В тексте указывается, что "события 1920 года не получили должной оценки, организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности".

"Этот вопрос Южная Осетия будет продвигать и дальше. Мы направим соответствующие обращения и другим странам мира на тех языках, на которых они говорят. Доводить до них информацию, почему Южная Осетия считает это геноцидом, а не каким-то конфликтом. Уничтожался народ, целый этнос - это и есть геноцид. Я уверен, что такими действиями, конкретными фактами нам удастся доказать, что геноцид был и этот геноцид должен быть осужден", - подчеркнул Бибилов, отметив, что "в первую очередь, в этом должна признаться сама Грузия, если она считает себя демократическим государством".

"Считаю абсолютно правильным, что этот вопрос поднят, импульс дан, и шаги, которые были необходимы, югоосетинской стороной делаются. Мы должны преподносить все мировому сообществу без каких-нибудь прикрас. <...> Это сожженные деревни, уничтоженные люди, беженцы, которые, спасаясь, переходили через Кавказский хребет, тысячи людей, половина из которых дети, погибло тогда на заснеженном перевале", - сказал президент.

После того как Южная Осетия заявила о своем праве на самоопределение и присоединение к Советской России, в июне 1920 года "правительство Грузии направило свои войска для подавления Южной Осетии", отмечают авторы обращения. По их словам, "грузинскими войсками была уничтожена большая часть населенных пунктов Южной Осетии". Согласно документу, "жертвами стали несколько тысяч человек, что, по различным оценкам, составило от 8% до 25% от его общей численности". В 1989-1992 годы Грузия "вновь предпринимала попытки этнических чисток в отношении осетинского населения, а в 2008 году только вмешательство России, принудившей Грузию к миру, предотвратило полное истребление населения Южной Осетии", сказано в обращении. Ранее президент России Владимир Путин назвал события 1920 года в Южной Осетии и 1918 года в Абхазии геноцидом.

В 2020 году Южная Осетия отметит столетие геноцида осетин, совершенного правительством независимой Грузинской демократической республики в 1919-1920 годах. Власти республики создали специальную комиссию, которая разрабатывает к этой дате план мероприятий.