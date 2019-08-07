Глава МИД Кубы обвинил руководство США в разжигании ксенофобии

ГАВАНА, 7 августа. /ТАСС/. Случаи проявления расизма и ксенофобии в США в отношении латиноамериканского населения являются результатом риторики ненависти, поддерживаемой американскими властями. Такое мнение высказал в среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Вызывают беспокойство факты проявления расизма, насилия и ксенофобии в США в отношении граждан латиноамериканского происхождения, что стало результатом возмутительных высказываний на почве ненависти и неприятия со стороны действующего правительства США", - написал глава ведомства в Twitter.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо в штате Техас. Погибли 22 человека, более 20 пострадали, нападавшего задержала полиция. Незадолго до трагедии нападавший разместил в соцсетях четырехстраничный манифест, проникнутый расистскими идеями и направленный против иммигрантов. Среди жертв, в частности, восемь мексиканцев, еще шестеро получили ранения.

Трамп почти с первого дня прихода в Белый дом в январе 2017 года старался реализовать свои предвыборные обещания ужесточить миграционную политику страны и усилить пограничный контроль, особенно на южной границе, откуда прибывает большая часть мигрантов из латиноамериканских стран. Президент не раз заявлял, что нелегальные мигранты являются "преступниками", которых необходимо задерживать и депортировать.