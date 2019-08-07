Получивший ранение при штурме резиденции Атамбаева спецназовец умер

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Один из получивших ранение при штурме резиденции экс-президента Киргизии в селе Кой-Таш Чуйской области боец спецназа скончался. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения республики.

"Принимавший участие в штурме военнослужащий скончался от полученных ранений", - заявил представитель министерства.

В среду спецназ предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая была отбита сторонниками экс-президента. По последним данным, ранения получили как минимум 23 человека, в том числе журналист и депутат парламента. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердили факт проведения операции и заявили, что бойцами спецназа боевое оружие не применялось, а использовались только резиновые пули.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы, а также незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность действующего президента Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.