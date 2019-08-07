Нацорган диалога и посредничества Алжира предложил провести выборы без переходного периода

РАБАТ, 8 августа. /ТАСС/. Алжирский Национальный орган диалога и посредничества (НОДП), состоящий из общественных деятелей, специалистов в области права и экономики, заявил в среду о необходимости проведения президентских выборов в кратчайшие сроки без введения переходного периода, чего требует оппозиция. Об этом сообщило информационное агентство Algeria Press Service.

"Решено форсировать проведение президентских выборов без введения переходного периода", - уточнил представитель НОДП Камель Керкадан после заседания, в котором приняли участие общественные активисты и оппозиционеры из ряда алжирских городов, в том числе Константины, Гардайи, Тиссемсилта, Мсилы.

Участники встречи высказались за создание независимого органа, который займется вопросами организации и контроля над выборами, а также призвали к пересмотру закона об избирательной системе.

Члены НОДП и делегаты из других городов сошлись во мнении, что "Алжир переживает президентский, институциональный и конституциональный кризис, вызванный такими явлениями, как коррупция и зависимость от зарубежья".

Инициатива Бенсалеха

В начале июля временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех призвал "всех национальных политиков, всех представителей политического класса, патриотов нации, движения гражданского общества, разные категории населения, включая молодежь и женщин, участвовать в процессе национального инклюзивного диалога". Он предложил им присоединиться к диалогу, чтобы "обсудить все озабоченности, касающиеся будущих президентских выборов".

"Политический класс и гражданское общество, таким образом, смогут внести свой вклад в организацию выборов в атмосфере согласия и спокойствия", - подчеркнул он. "Диалог более чем необходим, и он представляет собой самый правильный путь для достижения нужных, согласованных решений в отношении всего комплекса вопросов, касающихся президентских выборов", - добавил временный глава государства.

В ответ 21 июля альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) предложил организовать референдум по принятию новой конституции до проведения президентских выборов. Оппозиция полагает, что "алжирский народ, который каждую неделю выходит на акции, требуя свержения режима, не примет участие в выборах по действующим законам".

Входящие в СДА партии призвали "все национальные силы воплотить в жизнь требования народа, выражаемые с 22 февраля, и принять участие во встрече 31 августа, чтобы достичь соглашения о дорожной карте, которая была бы в состоянии положить конец кризису, охватившему Алжир". "Необходим переходный период для создания соответствующего политического и институционального климата. При этом проведение президентских выборов в свете нынешних законов станет попыткой, направленной на спасение действующей системы", - подчеркнули они.

В СДА входит придерживающееся леволиберальных взглядов "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), "Фронт социалистических сил" (ФСС), Партия трудящихся (ПТ), Социалистическая партия трудящихся (СПТ), Союз за перемены и прогресс (СПП), Демократическое и социальное движение (ДСД), а также Алжирская лига защиты прав человека.

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых скорейший уход от власти представителей нынешней правящей элиты.