СМИ: сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене

ТАСС, 8 августа. Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) призвали в среду к свержению правительства президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемого Саудовской Аравией. Как сообщила газета Daily Star, отряды сепаратистов предприняли попытку переворота в южной столице Адене и атаковали в районе президентского дворца боевиков исламистской вооруженной милиции "Аль-Ислах". В результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые.

Ранее заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, обвинив президента Абд Раббу Мансура Хади в связях с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В руках сепаратистов находится сейчас район Хор-Максар, оттуда они угрожают президентскому дворцу "Эль-Маашик".

По сведениям Daily Star, ЮПС, созданный в 2017 году и контролирующий большую часть Южного Йемена, пользуется поддержкой соседних ОАЭ, которые участвовали в йеменском конфликте в составе аравийской коалиции. В начале июля ОАЭ объявили об изменении своей политики и начали вывод воинских контингентов из Йемена.

До объединения северной и южной части Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене.

С августа 2014 года в Йемене продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в руках которых находится столица Сана и северные провинции, и войсками президента Абд Раббу Мансура Хади. Сепаратисты из ЮПС ранее выступали союзниками президента, хотя преследовали в войне с хуситами собственные цели.