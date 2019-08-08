Помпео обсудил Иран и безопасность судоходства с наследным принцем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним проблемы безопасности судоходства, а также ситуацию вокруг Ирана. Об этом госсекретарь сообщил в среду в Twitter.

"Провел сегодня хороший разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Поблагодарил его за твердую поддержку и участие в решении многих региональных проблем. Мы также обсудили безопасность морского судоходства, Йемен, противостояние дестабилизирующей деятельности иранского режима и права человека", - написал он.

Во вторник в Вашингтоне встретились министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Как говорилось в распространенном заявлении пресс-службы Министерства энергетики США, две стороны договорились вместе противостоять попыткам Ирана дестабилизировать мировой рынок нефти.