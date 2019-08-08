Бывшие японские жители Курил посетят эти территории 10-11 августа

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Новый чартерный рейс для бывших жителей южной части Курильских островов, чтобы те смогли посетить могилы предков, будет организован 10 августа. Об этом сообщил в четверг МИД Японии.

Отмечается, что в рамках двухдневной поездки с одной ночевкой бывшие японские жители Курил смогут посетить острова Кунашир и Итуруп.

В сентябре 2017 года Япония и Россия организовали первый подобного рода чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече лидеров двух стран. В прошлом году аналогичный визит состоялся 22 июля.