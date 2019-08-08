Обстановка на территории Киргизии контролируется правоохранительными органами

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Обстановка на территории Киргизии, где произошли столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, остается стабильной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в МВД.

"Ситуация на всей территории республики остается стабильной и полностью контролируется сотрудниками правоохранительных органов", - заявил представитель ведомства. По его словам, охрана общественного порядка в стране "осуществляется в штатном режиме". "Органы правопорядка обеспечивают общественный порядок и безопасность людей", - заверил собеседник агентства.

В среду спецназ в селе Кой-Таш Чуйской области предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов.

"Четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями", - проинформировало Министерство здравоохранения Киргизии. Силовики из-за ожесточенного сопротивления сторонников экс-президента спустя восемь часов после начала штурма резиденции были вынуждены покинуть территорию Кой-Таша.

В связи с обострением обстановки президент республики Сооронбай Жээнбеков прервал краткосрочный отпуск, который он проводил в курортной Иссык-Кульской области, и вернулся в Бишкек. Как сообщила пресс-служба главы государства, в четверг утром состоится экстренное заседание Совета безопасности, внеочередные заседания в этот день планируют также провести правительство и парламент республики.

Между тем, как заявило киргизское МВД, попытка силового задержания Атамбаева была предпринята в соответствии с законодательством страны, поскольку экс-президент подозревается в совершении преступления. "В ходе расследования уголовного дела установлена прямая причастность Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Согласно материалам уголовного дела, по прямому указанию Атамбаева путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни было организовано незаконное освобождение Батукаева из мест заключения", - считают в ведомстве.