Госбюро расследований вызывает депутатов Рады на допросы по делу о премьерстве Гройсмана

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует дело о возможном незаконном назначении Владимира Гройсмана на должность премьер-министра и вызывает на допросы депутатов VIII созыва Верховной рады.

"Депутатов Верховной рады восьмого созыва вызывают на допросы в ГБР из-за обращения (депутатов) Нестора Шуфрича и Василия Нимченко о "захвате власти на Украине". В частности, речь идет о возможном незаконном представлении на назначение Владимира Гройсмана на должность премьера", - говорится в сообщении украинской телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях", которая является совместным проектом телеканала "Первый" и украинского бюро "Радио Свобода".

Эту информацию подтвердил СМИ депутат от группы "Возрождение" Валерий Писаренко. "Я знаю, что часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по этому делу на конец августа - начало сентября. Я лично еще не получал", - сказал он.

Представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко также подтвердил, что "ГБР проверяет возможное совершение криминального правонарушения должностными лицами, которые занимали ответственное положение в органах государственной власти во время представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Раде".

Речь идет о статьях Уголовного кодекса Украины - "действия, осуществленные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти" и "совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения". По мнению заявителей - депутатов Нимченко и Шуфрича - представление на назначение премьером Гройсмана было в ситуации, когда в Раде отсутствовала коалиция. По информации СМИ, заявители обвинили в нарушении закона экс-президента Петра Порошенко, спикера Рады Андрея Парубия и Гройсмана.

В июне бывший член команды Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов подал в ГБР иск касательно фальсификации руководством государства документов о наличии коалиции с целью узурпации власти и незаконного назначения на ключевые посты чиновников, что позволило завладеть контролем над бюджетом и ресурсами Украины. Портнов также аргументировал свое обращение тем, что процедура назначения Гройсмана премьером была осуществлена с нарушением законов, поскольку на тот момент в украинском парламенте не было коалиции. Гройсман возглавляет украинское правительство с 14 апреля 2016 года.