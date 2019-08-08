СМИ: состояние главы областного ГУВД Киргизии оценивается как крайне тяжелое

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Начальнику ГУВД Чуйской области Киргизии Самату Курманкулову, который пострадал во время столкновения сотрудников силовых структур со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в ходе попытки задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш, сделали вторую операцию, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает в четверг агентство Kabar .

Как сообщили агентству в Минздраве республики, врачи закончили проводить Курманкулову вторую операцию. Сейчас он находится в реанимации, в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее СМИ сообщали, что у Курманкулова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Спецназ Киргизии 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш Чуйской области оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

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