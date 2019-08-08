Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев сообщил президенту республики Сооронбаю Жээнбекову, что хочет уйти в отставку после неудачной попытки силовиков задержать экс-главу республики Алмазбека Атамбаева. Об этом Опумбаев заявил в четверг на внеочередном заседании парламента республики.

"Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа", - заявил Опумбаев.