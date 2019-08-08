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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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Глава Киргизии заявил, что Атамбаев станет обвиняемым в совершении тяжкого преступления

Ранее экс-президент проходил свидетелем по этому делу

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Статус экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время внеочередной сессии парламента президент страны Сооронбай Жээнбеков.

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"Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении", - сказал Жээнбеков.

В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человек получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов.

 

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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