Сторонники Атамбаева прорвались через кордон в районе села Кой-Таш

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвали один из кордонов из сотрудников правоохранительных органов на ведущей в село Кой-Таш автодороге. Об этом ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.

"Наши сторонники прорвали оцепление в районе села Кок-Жар и двинулись в сторону Кой-Таша", - сказал представитель штаба. По его словам, через заграждение прорвались около 500 человек. "Сейчас они продолжают двигаться в сторону резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш", - сказал собеседник.

Он утверждает, что сейчас несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа продолжают штурм дома Атамбаева, используя спецсредства, в том числе резиновые пули и светошумовые гранаты. Им уже удалось прорваться на территорию резиденции.

При этом, по словам представителя штаба, "примерно около 500 человек сейчас пытаются прорвать оцепление в селе Кой-Таш, чтобы прийти на помощь Атамбаеву и его людям".

"На территории резиденции вспыхнул пожар, много пострадавших, спецоперация продолжается", - утверждает он. В районе спецоперации отключено электричество, нет сотовой связи и интернета.