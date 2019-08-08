Бывший и.о. главы ФБР Маккейб подал в суд из-за своего увольнения

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, уволенный из ведомства в марте 2018 года, подал в суд на Министерство юстиции США и ФБР, заявив, что решение об отставке нарушило его право на свободу слова. Исковое заявление, поданное в федеральный суд столичного округа Колумбия, опубликовал в четверг новостной портал "Аксиос".

По словам Маккейба, решение о его увольнении принимал президент США Дональд Трамп, который желал как можно скорее избавиться от него. "Решение Трампа были мотивировано его противоречащим конституции желанием наказать истца за отказ занять ангажированную позицию и заявить о своей приверженности Трампу", - утверждается в исковом заявлении. По мнению Маккейба, увольнение было политически мотивированным и нарушало его право на свободу слова, гарантированное первой поправкой к Конституции США.

В качестве ответчиков в документе перечислены нынешний директор ФБР Кристофер Рэй и его ведомство, а также министр юстиции и генеральный прокурор Уильям Барр вместе с самим Министерством юстиции США.

Ранее аналогичный иск подал сотрудник ФБР Питер Стржок, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом, а впоследствии был уволен из ведомства. Бывший агент тоже считает, что власти нарушили его право на свободу слова и справедливое расследование. По его словам, администрация позволяет свободно высказывать свое мнение только тем сотрудникам ФБР, которые поддерживают президента Трампа.

Маккейб, уволенный из ФБР в марте 2018 года, сообщил 14 февраля Си-би-эс, что в бытность исполняющим обязанности директора ФБР отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа. Он пояснил, что распорядился, чтобы ФБР начало прежде всего контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, эта спецслужба, находящаяся в ведении Министерства юстиции США, открыла расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию, отметил Маккейб.

Маккейб, принимавший активное участие в расследованиях, касавшихся Хиллари Клинтон и президентских выборов, был уволен министром юстиции США Джеффом Сешнсом. Аппарат генерального инспектора Минюста США выявил, что Маккейб четыре раза вводил следователей и экс-директора ФБР Джеймса Коми в заблуждение, при этом в трех случаях он находился под присягой. Происходило это во время бесед и допросов, касавшихся передачи СМИ закрытой информации. По словам Сешнса, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад генерального инспектора и предложило уволить Маккейба.