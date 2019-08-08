Bloomberg: США повременят с решением о предоставлении лицензий на покупку продукции Huawei

ТАСС, 9 августа. Белый дом повременит с решением о предоставлении американским поставщикам лицензий, которые позволят им продолжать продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei, после того, как Пекин временно прекратил закупки сельхозпродукции из США. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс, отмечает Bloomberg, получил около 50 запросов от американских компаний по поводу предоставления таких лицензий и заявил, что они находятся на стадии рассмотрения.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин он назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.