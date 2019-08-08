В британском Минобороны сообщили о двух случаях сопровождения военных самолетов РФ

ТАСС, 9 августа. Министерство обороны Великобритании заявило, что британские истребители Typhoon дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов возле границы с воздушным пространством Соединенного Королевства и Эстонии. Об этом говорится в опубликованном в четверг на официальном сайте оборонного ведомства заявлении.

По данным британских военных, в первом случае "истребитель Typhoon был поднят в воздух с авиабазы ВВС Лоссимут для сопровождения двух российских патрульных самолетов" в международном воздушном пространстве с целью предупреждения нарушения российскими самолетами границы с Великобританией.

Во втором случае, по информации Минобороны Соединенного Королевства, "истребители Typhoon, обеспечивающие патрулирование над Балтийским морем в рамках миссии НАТО, засекли дальний противолодочный самолет Ту-142, совершающий полет у границы с Эстонией в западном направлении". В заявлении отмечается, что на одном из отрезков пути российский самолет сопровождался двумя многоцелевыми истребителями РФ Су-30. Миссия по сопровождению российских самолетов проводилась совместно с ВВС Финляндии и Швеции.

В четверг лондонская газета The Sun сообщила, что британские истребители Typhoon вылетели для сопровождения бомбардировщика Ту-95 и двух истребителей поблизости от воздушного пространства Эстонии. Издание уточнило, что российские самолеты двигались в западном направлении.

Вечером во вторник пресс-служба британских ВВС сообщила, что истребители Typhoon, размещенные на военном аэродроме Эмари в Эстонии, поднимались в воздух 5 и 6 августа для сопровождения самолетов ВКС РФ. В понедельник они сопроводили российские Ан-26, Ту-142 и два Су-27, а во вторник - Ту-134, следовавший вдоль границы воздушного пространства Эстонии.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.