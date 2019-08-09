Премьер Сингапура предупредил о наступлении нестабильного будущего

СИНГАПУР, 9 августа. /ТАСС/. Жители Сингапура должны приготовиться к "очень переменчивому будущему" на фоне общей мировой нестабильности. Об этом заявил премьер-министр страны Ли Сянь Лун в традиционном послании по случаю отмечаемого в пятницу Дня образования республики.

"Мир вступает в эпоху фундаментальной турбулентности. Торговля, процесс глобализации испытывают серьезное давление из-за растущих разногласий между крупными державами", - сказал глава правительства. Сингапур, по его словам, "не сможет выработать иммунитет от этих процессов, которые будут разрушать производственные цепочки, нарушать торговые связи, инвестиционные потоки". "Поэтому мы должны готовиться к совершенно иному будущему, которое находится тем не менее в наших руках", - подчеркнул Ли Сянь Лун.

Премьер также упомянул экономический спад, который переживает страна в этом году. "Мы испытывали подобные проблемы и в прошлом. Если нужны будут стимуляционные меры, правительство их предпримет", - отметил он. Кроме того, сингапурский лидер рассказал о намерении увеличивать поддержку образования, а также повысить пенсионный возраст. "Если люди хотят работать дольше, мы должны предоставить им такую возможность", - отметил премьер.

Празднование Дня образования

Главные мероприятия пройдут в исторической части города-государства на открытой площади Паданг, где впервые после образования Сингапура состоялся парад. Между тем последние годы празднование проходило на уникальном плавучем стадионе в заливе Марина бэй.

Обязательным элементом торжеств станет военный парад, участие в котором принимают также несколько пилотажных групп, в том числе национальная гордость - отряд "черные рыцари". Зрителей также ожидает концертная программа, которую завершит традиционное пиротехническое шоу над визитной карточкой Сингапура - заливом Марина бэй.

Жители республики получили сразу четыре выходных дня: в пятницу по случаю национального дня, а понедельник 12 августа также объявлен не рабочим из-за отмечаемого мусульманского праздника Хари-райя (Ураза-байрам).

История праздника

Современная история Сингапура берет отсчет с 1819 года, когда здесь поселился известный английский государственный деятель Стэмфорд Раффлз и обосновал британский форт. Именно благодаря ему этот небольшой населенный пункт превратился в один из крупнейших и ключевых морских портов Азии, куда стали переезжать тысячи и тысячи из соседних стран. А после Второй мировой войны и освобождения от японской оккупации Сингапур еще некоторое время находился под британским протекторатом, а в 1963 году произошло слияние с Малайской Федерацией и образование Малайзии. Однако единая страна просуществовала лишь до августа 1965 года. Поэтому именно 9 августа объявлено Днем образования.