Полиция Гонконга привлекла опытного специалиста для борьбы с беспорядками

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга усилила свой руководящий состав привлечением опытного специалиста для более эффективной борьбы с массовыми беспорядками. Она объявила в пятницу о назначении заместителем комиссара правоохранительных органов отставного офицера Алана Лау, который ранее уже занимал этот пост, но в прошлом году вышел на пенсию.

Он непосредственно руководил операциями по устранению беспорядков во время массовых протестов осени 2014 года, волнений в районе Монгкок в 2016 году, а также курировал обеспечение безопасности во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в 2017 году.

Ожидается, что Лау будет занимать пост временно, в течение шести месяцев, и активно участвовать в выработке стратегии по противодействию протестным акциям, которые набирают все больший размах.

Два месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувший понедельник полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки.