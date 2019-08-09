Партия Порошенко предложила партиям "Голос" и "Батькивщина" сотрудничество в Раде

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины "Европейская солидарность" обратилась к партиям "Голос" и "Батькивщина" с предложением согласовать позиции по деятельности представителей политических сил в Верховной раде. Об этом в пятницу сообщила депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Обратилась к политическим силам, которые не являются правящим большинством, в частности, к "Голосу" и "Батькивщине", с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве Рады и комитетов", - написала она в Facebook по итогам первой встречи подготовительной депутатской группы.

Геращенко добавила, что "Европейская солидарность" также обратилась к правящей партии "Слуга народа" с просьбой предоставить программу, "на которой в условиях однопартийного большинства будет базироваться их работа".

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). Комиссия установила итоги в 198 из 199 одномандатных округах, а также в многомандатном округе по спискам партий. ЦИК не смог подвести итоги голосования в 210-м округе в установленный законом срок из-за необходимости повторного пересчета бюллетеней.

Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" получила 124 мандата, " Оппозиционная платформа - За жизнь" займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 24 мандата, "Европейская солидарность" - 23 мандата, а партия "Голос" получит 17 мандатов. По предварительным данным, партия "Слуга народа" получит в целом 254 мандата (с учетом мажоритариев) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.