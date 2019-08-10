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Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО.

Отмечается, что главной целью предприятия является объединение усилий для серийного производства современного вооружения. "Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины", - сказано в тексте сообщения.

По данным СНБО, одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения, который сможет развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

В СНБО ожидают, что создание совместного предприятия позволит повысить обороноспособность Украины и Турции.

Как сообщалось ранее, 7-8 августа состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

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