В доме экс-главы Киргизии после штурма работает следственно-оперативная группа

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области спустя три дня после штурма сохраняет следы противостояния спецназа и сторонников экс-главы государства. Здесь работает следственно-оперативная группа, а за стеной земельного участка жизнь вернулась в привычное русло.

Территория дома Атамбаева помимо основного здания включает несколько одноэтажных построек. В некоторых просто выбиты стекла, а одно из помещений сгорело при пожаре, вспыхнувшем в ночь штурма. Практически по всей территории разбросаны гильзы и камни. Сохранились даже целые насыпи камней. Нельзя не заметить и искореженные ворота, открывающие путь непосредственно к дому.

Сейчас в селе Кой-Таш, расположенном в 20 минутах езды от Бишкека, лишь малозаметные детали напоминают о событиях 7 августа, когда при попытке спецназа штурмом задержать находившегося в своем доме экс-президента погиб один человек и пострадали около ста. При въезде в село можно заметить разбитые буквы на указателе вдоль дороги в названии населенного пункта, а в непосредственной близости от дома, у обочины, все еще не убрано разбитое стекло автомобиля. Ну а картина, открывшаяся перед корреспондент ТАСС по другую сторону высокой стены, разделяющей территорию дома Атамбаева с проезжей частью, буквально погружает в вечер минувшей среды, когда силовики так и не сумели прорвать оборону сторонников экс-президента и задержать его.

У входа в дом бывшего президента корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с некоторыми сторонниками Атамбаева и его близкими родственниками, которые могут лишь со стороны наблюдать за тем, как ведутся следственные работы.

"Я и члены семьи (Атамбаева - прим. ТАСС) здесь, чтобы оценить ситуацию. Я пока не знаю, какая судьба ждет этот дом, может на него так же наложат арест, как и на телеканал ("Апрель", принадлежащий Атамбаеву - прим. ТАСС)", - говорит один из родственников.

Обломки мебели, разбросанные вещи, на стенах следы от пуль и крови - все это удалось запечатлеть непосредственно в доме бывшего президента. В нем сейчас работают правоохранители. Практически не осталось неповрежденных участков на входной двери. Как в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал один из сторонников бывшего президента, скоро планируется начать восстановление территории, но к самому дому на время следствия доступа нет.

Жизнь села продолжается

Жители села Кой-Таш, ставшие свидетелями штурма, уже не испытывают беспокойства. В беседе с ТАСС живущая по соседству с экс-президентом женщина торгует дынями и арбузами у обочины дороги, по которой несколько дней назад проезжали колонны спецназа.

"Мы просто заперлись дома, было очень тревожно, у меня четверо детей", - говорит она.

По словам женщины, сейчас село живет в привычном режиме: восстановилась работа транспорта (в основном это маршрутки, ведущие в Бишкек). Да и торговлю можно продолжать - вот уже два дня как она вновь может продавать дыни и арбузы, не боясь внезапного обострения обстановки.

События 7 и 8 августа

Экс-президент был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ ГКНБ Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, пострадали 98 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции в селе Кой-Таш бывший глава государства был задержан. Атамбаев был доставлен в Бишкек, в Главное следственное управление МВД республики, затем перевезен в ГКНБ республики.

Вещание принадлежащего бывшему президенту телеканала "Апрель" было прекращено в Киргизии 7 августа в момент первой попытки силового захвата Атамбаева в селе Кой-Таш, которая закончилась провалом. Через два дня сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение телекомпании и потребовали от журналистов освободить здание, которое впоследствии опечатали. При этом, на находящихся в этом же здании других СМИ ограничений наложено не было.