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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Ливийская национальная армия согласилась на перемирие на время праздника

Ранее Миссия ООН и неправительственные организации призвали противоборствующие стороны в стране объявить перемирие

ТАСС, 10 августа. Ливийская национальная армия (ЛНА) согласилась временно приостановить боевые действия на территории страны в связи с начинающимся в конце недели главным мусульманским праздником Ид аль-Адха (также Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения). Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление ЛНА.

Ранее Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала противоборствующие стороны в стране установить гуманитарное перемирие в связи с праздником Ид аль-Адха. Объявить перемирие и сложить оружие в Ливии призвали также многочисленные неправительственные организации.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА.

4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.

Теги
ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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